Жапаров: Призываю соотечественников не быть равнодушными к будущему своей страны

Президент Садыр Жапаров 11 апреля сделал обращение, приуроченное ко дню голосования на выборах депутатов местных кенешей и референдуму по проекту новой Конституции Кыргызской Республики.

Пресс-служба президента распространила текст обращения:

«Дорогие соотечественники!

Настал день народного голосования, направленного на повышение ответственности за будущее страны и дисциплины в системе государственного управления.

Кыргызстан уже тридцать лет ищет свой путь, за это время произошел ряд волнений. Все это следствие непоследовательности наших намерений и стремлений.

События октября прошлого года потребовали от нас выбора нашего дальнейшего пути, а также повышения ответственности и наведения порядка в стране. Октябрьские народные волнения произошли в результате самых грязных выборов в нашей истории. Власть тогда не услышала голос народа. Устав от такой безответственности, несправедливости и произвола власти, народ потребовал системных преобразований.

Впервые в истории независимости Кыргызской Республики народу было предоставлено право выбора формы правления. Как известно, 10 января граждане страны выбрали свой путь и поддержали президентскую форму правления.

Вследствие этого назрела необходимость изменения Основного закона. Новый проект Конституции был разработан с участием научного сообщества, активных и видных представителей общественности.

Наш дальнейший путь тесно связан с вашим сегодняшним выбором. Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона — у нас будет чиста совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее.

Я как глава государства призываю всех наших соотечественников, имеющих право голоса, не быть равнодушными к будущему своей страны.

Уважаемые кыргызстанцы!

Выборы депутатов местных кенешей и референдум по проекту новой Конституции должны проводиться справедливо и беспристрастно, без использования административного ресурса. Нам нужно извлекать уроки из прошлого и не повторять ошибок предыдущих властей.

Главное условие демократического обновления — свободное волеизъявление народа на выборах. Только та власть, которая проведет честные выборы без нарушения правил конкуренции, может оправдать доверие граждан страны. Справедливые выборы в свою очередь станут основой мира и стабильности в стране.

Поэтому я призываю всех граждан принять активное участие в местных выборах и референдуме и еще раз требую от соответствующих государственных органов обеспечить прозрачный избирательный процесс. Для построения сильного государства, прежде всего необходим сильный Основной закон страны.

Еще раз призываю всех наших соотечественников не быть равнодушными к будущему страны и сделать так, чтобы каждый гражданин внес свой вклад ради будущего государства и принял правильное решение».

Источник: Элгезит