(Фото) В Бишкеке появился еще один сквер с видеокамерами и USB-портами

Сообщается, что все материалы выполнены в производственном цехе Бишкексвета.

В Бишкеке завершено благоустройство нового сквера на улице Жукеева-Пудовкина в микрорайоне №8, сообщили в мэрии столицы.

Отмечается, что долгое время это место было в неухоженном состоянии, служило площадкой для выгула собак. А теперь сотрудники муниципального предприятия «Бишкексвет» благоустроили территорию, в сквере появилась пешеходная дорожка, вдоль которой установлены скамейки с цветами, урны, изготовленные из прочного металла и покрытые специальной краской.

По информации муниципалитета, для освещения сквера под землей проложено 622 метра линий электропередач, установлено 13 светодиодных светильников со световыми боксами с картинами природы. У каждой скамейки есть подсветка, а если вдруг горожанам нужно срочно зарядить телефон, то возле лавочек предусмотрены и USB-порты.

Сообщается, что все материалы выполнены в производственном цехе Бишкексвета.

«Кстати, мы позаботились и о поливе растений, проложили под землей 350 метров труб диаметром 20 мм, через которые будет осуществляться полив методом капельного орошения. Для безопасности отдыхающих сквер подключен к системе видеонаблюдения», - отметили в ведомстве и добавили, что в перспективе есть планы благоустроить и верхнюю территорию от ул. Саманчина и получится полноценный парк.

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