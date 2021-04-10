ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД Аламудунского района

Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР.

По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД Аламудунского района Чуйской области, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНб) КР.

По ее данным, 9 апреля ГКНБ, в рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в правоохранительной системе Чуйской области, совместно с СВР МВД КР задержан следователь ОВД Аламудунского района старший лейтенант милиции «Д.Б», при возврате ранее полученных денежных средств в качестве взятки.

Установлено, что следственными органами было инициировано фиктивное досудебное производство в отношении гражданина КР «М.у.Т» путем оказания морально-психологического давления через следователя «Д.Б» и получено 2000 долларов от «М.у.Т» за прекращение досудебного производства.

В дальнейшем, во избежание огласки факта вымогательства, представителями следственных органов были возвращены «М.у.Т» 1500 долларов США. При возврате остальных денежных средств в размере 500 долларов США был задержан старший лейтенант милиции «Д.Б».

Материалы по данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.