Похищение и убийство Айзады. Уволены ряд милицейских начальников

В Кыргызстане произошла очередная трагическая история с похищением Айзады Канатбековой, которую впоследствии нашли убитой.

Эта трагедия получила серьезный резонанс среди кыргызстанцев.

8 апреля в Бишкеке прошла акция «Против насилия» с требованием отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова и проведения реформ в правоохранительных органах. В Жогорку Кенеше был также поднят вопрос об отдельных ответственных руководителях органов внутренних дел, которые запятнали свое имя.

В свою очередь руководство Министерства внутренних дел назначило служебное расследование в отношении сотрудников ОВД Первомайского района г.Бишкек, ГУВД города Бишкек и ГУВД Чуйской области. По итогам которого дана оценка их служебной деятельности, 9 апреля подписан приказ МВД.

Как отмечает пресс-служба МВД, в ходе служебного расследования нашли свое подтверждение факты ненадлежащего исполнения возложенных служебных обязанностей и целый ряд сотрудников и руководителей подразделений наказаны в дисциплинарном порядке вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей:

-начальник ГУВД г.Бишкек Б.Матмусаев, заместитель начальника ГУВД г.Бишкек Э.Атантаев, начальник Следственной службы ГУВД г.Бишкек Н.Утемисов;

-начальник УВД Первомайского района А.Казакеев, заместитель начальника УВД Первомайского района по оперативной работе И.Базаркулов, заместитель начальника УВД Первомайского района по расследованию К.Суранчиев, заместитель начальника УВД Первомайского района по общественной безопасности А.Озубеков, старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района Б.Абдиллаев, старший инспектор дежурной части УВД Первомайского района Ж.Тукешов, старший следователь Следственной службы УВД Первомайского района У.Арыкбаев.

Предупреждены о неполном служебном соответствии:

-заместитель начальника ГУВД г.Бишкек М.Насиров, заместитель начальника общественной безопасности, он же начальник ЦОР ГУВД г.Бишкек М.Буларкиев, заместитель начальника Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек У.Орозалиев, заместитель командира полка УПСМ по ГУВД г.Бишкек У.Саргашкаев, инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек С.Байгазинов, оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек М.Насирдинов, оперативный дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек М.Карабаев, инспектор-дежурный дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек М.Турумтаев, начальник Следственной службы УВД Первомайского района Н.Тургуналиев, начальник Службы криминальной милиции УВД Первомайского района Э.Укубаев, заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Первомайского района Э.Тыналиев, заместитель начальника следственной службы УВД Первомайского района Т.Абдукагарова, оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района Н.Емилов, старший оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района М.Бейшеналиев, старший оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района Б.Торгоев, оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района капитан милиции Т.Саткинбаев, оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района Ч.Толомушов, оперуполномоченный службы криминальной милиции ГОМ № 5 УВД Первомайского района Таалайбек уулу Искендер, следователь следственной службы УВД Первомайского района Сагынбек уулу Нурсултан, следователь следственной службы УВД Первомайского района А.Каримов, начальник ГОМ № 5 УВД Первомайского района З. Эргешов, начальник ОДП УВД Первомайского района Эдилбек уулу Б., начальник ИДН УВД Первомайского района М.Адилов и старший оперуполномоченный службы криминальной милиции УВД Первомайского района М.Тороев.

Объявлен строгий выговор:

-начальнику Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек У.Айтбаеву, заместителю начальника цифровизированного командного центра ГУВД г.Бишкек А. Исмаилову, инспектору дежурной части СОБ ГУВД г.Бишкек К.Малабаеву, оперативному дежурному УВД Первомайского района А.Тентиеву.

По ГУВД Чуйской области: Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей: оперативный дежурный СОБ ГУВД Чуйской области Ч.Абыкеев, инспектор-дежурный СОБ ГУВД Чуйской области М.Уметалиев.

Предупреждены о неполном служебном соответствии: заместитель начальника ГУВД Чуйской области А. Савыралиев, заместитель начальника СОБ ГУВД Чуйской области он же начальник дежурной части Т.Анарбаев, начальник отделения СПЭНМ ГУВД Чуйской области М. Султаналиев. Объявлен строгий выговор заместителю начальника ГУВД Чуйской области, начальнику СОБ полковнику милиции А.Ажыбаеву.

Всего по итогам служебного расследования наказаны 44 сотрудника органов внутренних дел.

Источник: Элгезит