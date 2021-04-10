Очевидица: Информацию о краже Айзады я сообщила в милицию в 7:21

Ставшая очевидицей похищения Айзады Канатбековой связалась с «Азаттыком» и рассказала, что сообщила в милицию о краже человека в 7:21.

Не захотевшая озвучивать свое имя женщина рассказала, что 5 апреля видела, что происходило, когда остановилась пропустить пешехода.

«Я сначала и не поняла, что крадут девушку. Я остановилась, чтобы пропустить пешехода. Пока я поняла, что что-то происходит, и остановилась, машина быстро проехала. Мне показалось, что из машины торчит нога человека. Я поехала за машиной, стараясь рассмотреть номера. Они это заметили и поехали быстрее. Я сообщила милиции о краже человека, назвала госномера красной «Хонды-Цивик». Это было в 7:21. Ближе к обеду я снова приехала на место происшествия. Там увидела, что все попало на камеру кафе «Фаиза», и снова позвонила в милицию. Я не знала, что все так обернется, теперь виню себя, сожалею: а вдруг, если я вышла сразу из машины и закричала, было бы по-другому», - сказала женщина.

Утром 5 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова неизвестные похитили Айзаду Канатбекову, 1994 года рождения. Ее силой посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Тело похищенной девушки было найдено 7 апреля. Тело предполагаемого похитителя Замирбека Тенизбаева также было найдено в салоне этого автомобиля. В рамках дела задержаны четверо предполагаемых соучастников преступления.

8 апреля в Бишкеке прошла акция «Против насилия» с требованием отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова и проведения реформ в правоохранительных органах. Премьер-министр Улукбек Марипов пообещал, что по итогам служебного расследования все сотрудники правоохранительных органов, независимо от занимаемой должности и прошлых заслуг, понесут «справедливое наказание».

Азаттык