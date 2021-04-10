Показатели безработицы все еще высоки…

С обретения независимости проблема безработицы остается нерешенной.

Каждая новая власть пытается добиться развития экономики и создать рабочие места. Но результатов не видно, показатели безработицы остаются высокими. По этому показателю Кыргызстан вышел на первое место на пространстве ЕАЭС. Об этом информирует Евразийская экономическая комиссия.

Сообщается, что на пространстве ЕАЭС число зарегистрировавшихся в соответствующих госорганах людей достигает 2,5 млн. Больше всего безработных в Кыргызстане и в России. Речь идет только об официально зарегистрировавшихся безработных. Очевидно, показатели еще хуже, если учитывать безработных, не состоящих на учете.

Самый низкий показатель безработицы в Беларуси. По данным Евразийской экономической комиссии число безработных выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 09.04.2021 / стр. 6, gezitter.org



