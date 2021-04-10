Показатели безработицы все еще высоки…

С обретения независимости проблема безработицы остается нерешенной.
Каждая новая власть пытается добиться развития экономики и создать рабочие места. Но результатов не видно, показатели безработицы остаются высокими. По этому показателю Кыргызстан вышел на первое место на пространстве ЕАЭС. Об этом информирует Евразийская экономическая комиссия.
Сообщается, что на пространстве ЕАЭС число зарегистрировавшихся в соответствующих госорганах людей достигает 2,5 млн. Больше всего безработных в Кыргызстане и в России. Речь идет только об официально зарегистрировавшихся безработных. Очевидно, показатели еще хуже, если учитывать безработных, не состоящих на учете.
Самый низкий показатель безработицы в Беларуси. По данным Евразийской экономической комиссии число безработных выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 09.04.2021 / стр. 6, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!