(Видео) Очень необычный свадебный кортеж сняли на видео в Джалал-Абадской области

Правда, оригинальных молодоженов теперь разыскивают гаишники
В Сети распространилось видео с крайне необычным свадебным кортежем в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Молодожены проявили оригинальность и решили проехаться в ковше погрузчика.
— Мы находимся в Ак-Жолском айыл окмоту, — говорит голос за кадром. — Молодые ребята взяли машину у «больших» и едут на айылской технике в ЗАГС.
Между тем Vesti.kg связались с главой местной сельской управы Катчы Бердалы, который сообщил, что необычный случай произошел накануне.
— Мы, как узнали об этом, сразу сообщили сотрудникам УОБДД, — сказал Бердалы. — На данный момент ведется расследование. Инспекторы сейчас разыскивают нарушителей.
Отмечается, что молодоженам удалось проехаться в ковше погрузчика не больше 400 метров.
Источник: vesti.kg
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