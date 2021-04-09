(Видео) Очень необычный свадебный кортеж сняли на видео в Джалал-Абадской области

Правда, оригинальных молодоженов теперь разыскивают гаишники

В Сети распространилось видео с крайне необычным свадебным кортежем в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. Молодожены проявили оригинальность и решили проехаться в ковше погрузчика.

— Мы находимся в Ак-Жолском айыл окмоту, — говорит голос за кадром. — Молодые ребята взяли машину у «больших» и едут на айылской технике в ЗАГС.

Между тем Vesti.kg связались с главой местной сельской управы Катчы Бердалы, который сообщил, что необычный случай произошел накануне.

— Мы, как узнали об этом, сразу сообщили сотрудникам УОБДД, — сказал Бердалы. — На данный момент ведется расследование. Инспекторы сейчас разыскивают нарушителей.

Отмечается, что молодоженам удалось проехаться в ковше погрузчика не больше 400 метров.

Источник: vesti.kg