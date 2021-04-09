(Фото) Садыр Жапаров принял посла Азербайджана в КР Гидаята Оруджева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 9 апреля, принял посла Азербайджанской Республики в Кыргызстане Гидаята Оруджева.

Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации сотрудничества между странами в политико-дипломатической, торгово-экономической, социально-гуманитарной и иных сферах, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию традиционных дружеских связей с Азербайджаном.

Садыр Жапаров подчеркнул значимость поддержки политического диалога на высоком и высшем уровне, отметив, что кыргызская сторона ожидает президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом.

Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный, но нереализованный потенциал.

Для выправления ситуации глава государства предложил активизировать торгово-экономическое взаимодействие между странами путем проведения в 2021 году заседания Межправительственной комиссии, визитов представителей бизнес сообщества, а также реализации взаимовыгодных экономических проектов.

Вместе с этим Садыр Жапаров поблагодарил азербайджанскую сторону за финансовую помощь в реализации двух проектов – строительств Парка дружбы Кыргызстана-Азербайджана и общеобразовательной школы им. Гейдара Алиева в г. Бишкек. Он выразил уверенность в том, что к предстоящему визиту главы Азербайджана в Кыргызстан эти проекты будут завершены.

Садыр Жапаров также коснулся вопроса возобновления прямого воздушного сообщения «Баку - Бишкек», предложив ускорить положительное рассмотрение данного вопроса.

Посол Гидаят Оруджев от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева поприветствовал Садыра Жапарова и выразил уверенность в том, что под его руководством дружественные и партнерские отношения между странами будут углубляться и далее.

Он также отметил большой неиспользованный потенциал для развития экономического сотрудничества, выразив готовность азербайджанской стороны к привлечению новых инвестиций в Кыргызстан.

Гидаят Оруджев особо подчеркнул, что Азербайджан поддерживает политику реформ, проводимую президентом Садыром Жапаровым, и от имени руководства своей страны пригласил главу государства посетить Азербайджан с визитом.

Президент также передал приветствие президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и пожелал успехов Гидаяту Оруджеву в его дипломатической деятельности.