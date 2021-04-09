IV Всемирные игры кочевников в Турции перенесены на 2022 год

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев 7 апреля 2021 года принял Председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдогана.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе встречи обсуждены пути развития Всемирных игр кочевников на ближайшую перспективу и мероприятия, планируемые в рамках данной инициативы. Руслан Казакбаев высоко оценил активную многогранную деятельность Б.Эрдогана по укреплению братства и единства между тюркоязычными государствами.
Эрдоган информировал о мерах, предпринимаемых Всемирной конфедерацией этноспорта и Турецкой Республики по подготовке к IV Всемирным играм кочевников в 2022 году в г.Изник (Турция).
Кыргызской стороной отмечена необходимость учета Организационным комитетом Четвертых ВИК комментариев и предложений Кыргызстана как страны, которая успешно провела на своей территории I, II и III Всемирные игры кочевников.
При этом Р.Казакбаев с учетом положительного влияния ВИК на национальное единство кыргызского народа подчеркнул целесообразность практики разовой передачи Игр другим странам, что предполагает возвращение ВИК на Родину – в Кыргызстан каждые 4-5 лет. В этой связи глава МИД КР выступил за проведение пятых ВИК в Кыргызстане в 2024 году.
Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Эрдоган также сообщил о готовности Конфедерации выделить ежегодную стипендию на обучение граждан КР по магистерской и докторской программам в области развития спорта и физической культуры.
Кроме того, Б.Эрдоган выразил готовность проводить под эгидой Конфедерации ежегодный фестиваль кочевников в г. Чолпон-Ата.
Источник: Кабар
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