IV Всемирные игры кочевников в Турции перенесены на 2022 год

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев 7 апреля 2021 года принял Председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдогана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе встречи обсуждены пути развития Всемирных игр кочевников на ближайшую перспективу и мероприятия, планируемые в рамках данной инициативы. Руслан Казакбаев высоко оценил активную многогранную деятельность Б.Эрдогана по укреплению братства и единства между тюркоязычными государствами.

Эрдоган информировал о мерах, предпринимаемых Всемирной конфедерацией этноспорта и Турецкой Республики по подготовке к IV Всемирным играм кочевников в 2022 году в г.Изник (Турция).

Кыргызской стороной отмечена необходимость учета Организационным комитетом Четвертых ВИК комментариев и предложений Кыргызстана как страны, которая успешно провела на своей территории I, II и III Всемирные игры кочевников.

При этом Р.Казакбаев с учетом положительного влияния ВИК на национальное единство кыргызского народа подчеркнул целесообразность практики разовой передачи Игр другим странам, что предполагает возвращение ВИК на Родину – в Кыргызстан каждые 4-5 лет. В этой связи глава МИД КР выступил за проведение пятых ВИК в Кыргызстане в 2024 году.

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Эрдоган также сообщил о готовности Конфедерации выделить ежегодную стипендию на обучение граждан КР по магистерской и докторской программам в области развития спорта и физической культуры.

Кроме того, Б.Эрдоган выразил готовность проводить под эгидой Конфедерации ежегодный фестиваль кочевников в г. Чолпон-Ата.

Источник: Кабар