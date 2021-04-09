ГКНБ: Задержан директор Ошского филиала ГУ «Кадастр»

Следует отметить, что рыночная стоимость земельного участка в указанном районе за 1 сотку составляет более 2,5 млн сомов. Так, общая площадь здания составляет более 600 м2, расположено на земельном участке в 16,65 соток.

Задержан директор Ошского филиала государственного учреждения «Кадастр» Госагентства по земельным ресурсам, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР.

По ее данным, ГКНБ в ходе проведения мероприятий по демонтажу коррупционных схем в сфере землепользования выявлен и пресечен факт злоупотребления должностным положением со стороны директора Ошского филиала ГУ «Кадастр» С.И.Б.

Установлено, что в августе 2020 года ОАО «Ошэлектро» проведен аукцион на продажу административного здания, в результате чего оно было продано по заниженной стоимости за 8 млн сомов частному лицу.

Следует отметить, что рыночная стоимость земельного участка в указанном районе за 1 сотку составляет более 2,5 млн сомов. Так, общая площадь здания составляет более 600 м2, расположено на земельном участке в 16,65 соток.

Более того, С.И.Б. в нарушение установленного порядка, злоупотребляя должностным положением, незаконно выдал Государственный акт о праве частной собственности на указанный земельный участок, в то время как должен был предоставить в бессрочное пользование, без права собственности.

5 апреля 2021 года задержанный С.И.Б. водворен в СИЗО ГКНБ по г.Ош и Ошской области.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других коррупционных факторов в сфере землепользования.

Источник: Кабар