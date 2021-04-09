(Фото) В ТЦ «Эльдорадо» открылся новый ЦОН

В Бишкеке в торговом центре «Эльдорадо» открылся новый Центр обслуживания населения.

В церемонии открытия принял участие премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам Марипова, в новом ЦОНе созданы все условия, — автоматизирован весь процесс документирования граждан начиная от приема заявок до изготовления документов и их выдачи. Заявители могут собрать требуемые документы, не выходя из здания.

«Применение современных информационных технологий позволило вывести на новый качественный уровень предоставление государственных услуг, сокращены сроки обслуживания населения, обеспечены комфортные условия для граждан», — отметил Улукбек Марипов.

Премьер-министр отметил, что согласно Плану первоочередных мер правительства была поставлена задача по повышению качества предоставляемых государственных услуг, созданию благоприятных условий при предоставлении услуг и открытие ряд новых Центров обслуживания населения в формате «open space».

Премьер также сообщил, что вместе с открытием этого центра начали функционировать такие же ЦОНы в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области, в селе Ат-Башы Ат-Башинского района Нарынской области, а также АвтоЦОН в городе Кара-Балта Жайыльского района Чуйской области.

«Могу с уверенностью сказать, что до 1 июня всего откроется 9 центров обслуживания населения. Для удобства горожан данный ЦОН — первый в Бишкеке, который будет принимать граждан с 9:00 до 22:00», — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что в на втором этаже здания Центра обслуживания населения в ближайшее время будет открыт Центр обслуживания предпринимателей, где свои услуги будут предоставлять 12 госорганов.

Улукбек Марипов ознакомился с работой нового Центра обслуживания населения и побеседовал с его посетителями.

Справочно: Центр обслуживания населения оснащен современным оборудованием, удобными рабочими местами, справочной зоной, установлены электронная очередь и камеры видеонаблюдения. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, комната для матери и ребенка, функционирует зона самообслуживания где установлено необходимое оборудование для полноценного применения возможностей портала, где реализованы 29 услуг.

Горожане и гости столицы здесь могут получить широкий спектр госуслуг: зарегистрировать рождение ребенка, брак, оформить заявки на получение паспорта, на пособие «балага сүйүнчү».

Общая площадь помещения ЦОНа составляет более 1 200 м², в день он может обслуживать до 1,5 тысяч человек.

Новый центр обслуживания населения расположен, на первом этаже торгового центра «Эльдорадо» по адресу: город Бишкек, проспект Жибек- Жолу, 381.

Источник: Элгезит