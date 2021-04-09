ГКНБ: Задержан главный инженер регионального отдела автомобильных дорог Чуйской области МТАСК КР

Так, в результате указанной коррупционной схемы должностными лицами департамента государству был причинен ущерб на сумму свыше 49 млн сомов.

В департаменте дорожного хозяйства при министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР выявлена коррупционная схема, сообщают в государственного комитета национальной безопасности.

По их данным, 8 апреля 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.319 ч.2 «Коррупция» УК КР, задержан и водворен в СИЗО ГКНБ главный инженер регионального отдела автомобильных дорог Чуйской области при ДДХ - А.Р.А.

«В настоящее время по данному факту ведется следствие», - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2019 году департаментом через тендерную процедуру приобретен нефтепродукт «битум дорожный» для обеспечения дорожно-эксплуатационных учреждений необходимым сырьем для строительства и ремонта автомобильных дорог.

«Однако ответственные должностные лица департамента в сговоре с руководством подчиненных им дорожно-эксплуатационных учреждений, в целях извлечения материальной выгоды значительную часть приобретаемого сырья реализовывали заинтересованным частным компаниям, при этом в отчетных данных заведомо завышали объемы и стоимость затраченного сырья», - пояснили в госкомитете.

Так, в результате указанной коррупционной схемы должностными лицами департамента государству был причинен ущерб на сумму свыше 49 млн сомов.

Источник: Кабар