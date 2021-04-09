Свекровь грозится выбросить в БЧК, а муж избивает. 21-летняя девушка просит помощи

Еще одной жертве ала качуу угрожает опасность.

О своей ситуации Kaktus.Media рассказала 21-летняя Назгуль (имя изменено).

Она рассказала, что решилась на открытое обращение после истории Айзады Канатбековой, так как находится в похожей ситуации.

«Обращаюсь ко всем с просьбой помочь мне в моей ситуации. В 2017 году меня украли, на тот момент мне было 18 лет, я успела только окончить школу и поступить в КРСУ.

Ему было 33 года. Мы жили в соседних квартирах, я видела его лишь несколько раз. Он украл меня и привез к себе домой в одно из сел Иссык-Атинского района. Я сопротивлялась, но его родные оказывали на меня психологическое давление и насильно совершили нике до прибытия моих родных. Так мы стали с ним жить. Из-за ревности мужа мне пришлось оставить учебу. Почти сразу я забеременела, и тут начались систематические побои, измены. После замужества я узнала, что он был судим, у него долги в размере 2-3 млн сомов. Он нигде не работал, занимался извозом, мы жили на деньги его родителей.

До вступления со мной в брак у него была женщина, и он не переставал с ней встречаться, даже переписывался с моего телефона. Также его мать, сильная и властная женщина, угрожала, что, если я уйду или скажу что-либо своим родителям, она меня бросит в БЧК. Долгое время мне не давали телефон, потом он сломал несколько телефонов, чтобы я не была ни с кем на связи.

Я ушла от него в 2019 году, и с тех пор он меня преследует, пару раз увозил и избивал, я теряла сознание, получила травму, проходила лечение. Приходил с другом и с ножом.

Недавно он женился на той женщине, но не перестал мне звонить, писать и угрожать. Я живу с мамой, и он говорит, что расправится с нами, потому что мы слабые женщины и у нас нет в семье мужчин. Угрожает расправиться с сестрой, ее детьми, тетей и ее сыном.

Также он говорит, что не позволит мне выйти замуж в будущем. Если же я встречу кого-нибудь, то он и его убьет. Говорит, что если даже сядет, то сначала убьет меня, пустит по кругу, обольет кислотой. В последние дни звонил и говорил, что устроит аварию или несчастный случай так, что никто и не заметит.

Летом вывез меня и начал угрожать так, что я потеряла сознание, и ему пришлось доставить меня в больницу. После этого я написала заявление, и мне выдали охранный ордер на три дня. Это на него подействовало, но ненадолго. Через некоторое время он вновь начал меня преследовать.

Три недели назад он забрал нашу 3-летнюю дочь и не отдает ее. Говорит ей, что мама плохая. Несколько раз по телефону заставил ее сказать: «Мама, я тебя не люблю, не хочу жить с тобой, найди себе другую дочку». Так он ломает ее психику.

Сегодня, после истории Айзады, я осмелилась искать защиты открыто. Я обратилась в Кантский РОВД, они приняли заявление, но предупредили, что у меня нет шансов. Я живу в постоянном страхе и стрессе, и из-за этого у меня проблемы со здоровьем. Мой отец умер пару лет назад, у меня нет защиты с мужской стороны. Только мама и сестра, которым он тоже угрожает. Помогите мне, пока он меня не убил«, — написала девушка.

Ее обращение в соцсетях помогли распространить неравнодушные люди. Девушка просит правоохранительные органы, власти, юристов и правозащитников помочь ей и защитить от преследователя.

Отметим, Назгуль не единственная, кто осмелился публично заявить о насилии после истории Айзады Канатбековой. Родственники 21-летней Айданы Таалайбек кызы рассказали, что она пропала 10 марта и с тех пор они не могут найти девушку. Они считают ее похищенной.

По данным Гражданского союза «За реформы и результат», 88,1% женщин, похищенных для вступления в брак, в милицию не обращались. А те, кто решился на такой шаг, сталкивались с непониманием и бездействием со стороны людей в погонах. Схожая картина также по другим насильственным преступлениям, потерпевшими по которым выступают женщины.

Источник: reporter.kg