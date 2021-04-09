Балыкчы: переработка мусора и развитие региона

Иссык–кульский город ветров стал первым на побережье населенным пунктом, где открылся завод по сортировке мусора.

На местном полигоне ежедневно перебирают около 20 тонн бытовых отходов.

Балыкчынская городская свалка находится всего в пяти километрах от Иссык–Куля. И вплоть до последнего времени весь легкий мусор ветром сносило к озеру.

Теперь, похоже, для Балыкчы проблема летающих по окрестностям полиэтиленовых пакетов решена. Впрочем, покончено не только с целлофановыми упаковками: на недавно построенном сортировочном заводе из гор мусора извлекают все, что может быть подвергнуто вторичной переработке, - стекло, металл, картон, пластик.

- Создать этот комплекс мы задумали еще в 2019 г. Подали заявку на рассмотрение в региональный комитет золотодобывающей компании "Кумтор". Компания идею поддержала - выделила 5,4 миллиона сомов, - рассказывает директор муниципального предприятия "Благоустройство и санитарная очистка" при мэрии Балыкчы Марат Таржиев.

По его словам, финансирование по программе "Инициативы местного бизнеса", поддерживающей усилия в области создания рабочих мест и предоставления дефицитных или уникальных для рынка услуг, поступило в конце 2019–го. Для проекта приобрели мусоросортировочное оборудование российского производства, возвели заводские и складские помещения.

Кроме того, в рамках проекта в общественных местах Балыкчы установили урны для сбора пластика, чтобы горожане уже на предварительном этапе помогали очищать город от мусора.

Производство предполагалось запустить в мае 2020–го. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в эти планы, и в результате комплекс был открыт только в декабре прошлого года.

Впрочем, сейчас завод работает бесперебойно. Процесс сортировки наполовину автоматизирован: мусор подают в цех лентой–транспортером. Уже в здании сырье перебирают вручную, извлекая из него все пригодные для переработки составляющие. Эту работу выполняют шестеро рабочих под началом бригадира.

- До того как устроиться сюда, где только ни работал: и в торговле, и грузчиком. Честно говоря, трудно было, поскольку везде только временное трудоустройство, а мне семью кормить, - говорит один из работников завода Айдар Жалгаев.

По его словам, очень доволен тем, что удалось найти стабильную работу.

- Зарплата по местным меркам хорошая. Плюс радует то, что мы занимаемся полезной деятельностью - помогаем очистить наши родные места от мусора. Раньше и подумать не мог, насколько эффективной может быть такая работа. Мы трудимся всего несколько месяцев, а вокруг уже намного чище стало, - отмечает Айдар.

Сейчас сотрудники мусоросортировочного завода каждый день обрабатывают около 20 тонн твердых отходов.

- Примерно десятая часть от этого объема, т. е. две тонны, - это мусор, который подлежит переработке и пойдет на продажу. Но зима для нашего бизнеса не сезон. Как бы парадоксально это ни звучало: мусора сейчас мало. Летом объемы вырастут. Думаю, сможем добывать в день до шести тонн полезных фракций из бытовых отходов, - говорит начальник мусорного полигона и сортировочного завода Кылычбек Азимов.

Отсортированное сырье предприятие складирует в специальном помещении, а затем продает на переработку. Конкурс на закупку пригодных для вторичного использования отходов выиграла одна бишкекская компания.

Предприятие готово принимать на сортировку и отходы из ближайших районов, муниципалитеты которых заинтересованы снизить уровень загрязнения территорий.

- Правда, сейчас мы не можем платить за мусор. Если в скором времени будет построен муниципальный мусороперерабатывающий завод - другое дело. О покупке мусора можно говорить, только если будет запущен полноценный цикл сортировки и переработки твердых бытовых отходов, - объясняет Марат Таржиев.

Впрочем, уточняет он, самостоятельно мэрия такой проект финансово едва ли вытянет. Для его реализации инициаторам, скорее всего, придется искать инвесторов.

А пока городские власти пытаются прививать горожанам культуру разделения бытовых отходов через воспитание детей. Муниципалитет установил баки для сортировки мусора во всех детских садах и школах города. Также школьникам на дополнительных занятиях рассказывают о важности сортировки мусора для сохранения экологии родного города.

- Нам без этого никак. Ведь для Иссык–Кульской области главное - экологическая безопасность. Обеспечим ее, значит, будут и туристы, и заработки, и развитие. Если оставим все, как есть (около 70 мусорных полигонов в области без какой–либо сортировки и переработки), рано или поздно случится экологическая катастрофа. И тогда уже про процветание региона говорить не придется, - заключил Таржиев.

Василиса МИХАЙЛОВА.

Источник: vb.kg