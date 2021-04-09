Тонировка стекол пополнит бюджет?

Правительство соседнего Таджикистана таким образом собрало деньги на строительство Рогунской ГЭС.
Депутат ЖК Дастан Бекешев поддерживает предложение правительства о пополнении государственной казны за счет разрешения на тонировку передних и лобовых стекол автомобиля. Народный избранник считает, что это осуществимо.
«Правительство соседнего Таджикистана таким образом собрало деньги на строительство Рогунской ГЭС. Они брали по 500 долларов за разрешение на тонировку стекол. Говорят, что это мешает обеспечивать безопасность дорожного движения. Но для этого применяются и другие меры. Такое предложение надо рассмотреть», - сказал народный избранник.
Но есть и противники. Бывший начальник ДПС МВД Сергей Дьяченко настроен против такого предложения.
«Я считаю это неприемлемым и неправильным. Тонировка стекол влечет за собой массу проблем. В первую очередь, это создаст проблемы для самих водителей. При тонировке ухудшится обзорность стекол, невозможно будет водить машину ночью. Инспекторы не смогут определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности. Кроме того, не будет видно, кто находится за рулем. Будет неправильно давать разрешение. К тому же это не сильно-то пополнит бюджет», – сказал он.
Какие только предложения не звучат для пополнения бюджета страны. Но с некоторыми можно всерьез оказать себе «медвежью услугу». Возможно и стоит разрешить, если это поможет залатать бюджет. Но в то же время не стоит забывать о вопросах безопасности.
Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 09.04.2021 / стр. 6
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