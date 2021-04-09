Похищение и убийство Айзады. Акыйкатчы спросил у МВД, почему милиция так бездарно использует возможности «Безопасного города»

Акыйкатчы Токон Мамытов обратился к МВД с рядом вопросов и призвал наказать всех виновных в похищении и смерти Айзады Канатбековой.

Отмечается, что 7 апреля 2021 года общество вновь было потрясено сообщением о смерти девушки, которая перед гибелью стала жертвой «кыргызской традиции ала качуу» (умыкание, похищение женщин для вступления в брак).

Суицид похитителя и убийцы Айзады Канатбековой также должен быть расследован самым тщательным образом, настаивает Акыйкатчы. Кроме того, самое строгое наказание должны понести и соучастники похитителя девушки, вплоть до применения к ним статьи «соучастие в убийстве», считает правозащитник.

«Отдельное и самое строгое наказание должно быть применено к сотрудникам Первомайского РОВД г. Бишкек, которые, несмотря на своевременное обращение к ним матери похищенной, а также на наличие видеозаписей с камер видеонаблюдения, где четко видны номера автомашин, на которых приехали все участники преступления и где зафиксированы все признаки насильственного похищения человека, должны были действовать незамедлительно. Однако бездействие и халатное отношение к своим прямым обязанностям руководства и сотрудников Первомайского РОВД стали причиной смерти двух человек. Поэтому ВСЕ виновные должны понести самое строгое наказание в соответствии со статьями УК КР», - говорится в сообщении.

Также руководство и сотрудники аппарата Омбудсмена КР обращают особое внимание на тот факт, что на примере убийства в мае 2018 года 19-летней Бурулай Турдаалы кызы правоохранительные органы Кыргызстана не приняли всех необходимых мер для обеспечения исполнения законов, которые могли бы спасти жизни женщин и девочек. Сегодня общество КР крайне возмущено очередным фактом бездействия правоохранительных органов республики.

Кроме того, Токон Мамытов обращается к руководству МВД со следующими вопросами:

1) По факту – работает или не работает система «Безопасный город», на внедрение которой правительством были затрачены немалые средства?

2) Если она работает, а не лишь задекларирована руководством МВД КР, как работающая и обеспечивающая безопасность жизни кыргызстанцев, сохранность их имущества и т.д., то почему правоохранительные органы так бездарно и неэффективно используют ее возможности?

3) Какие меры намерено принять руководство МВД КР и в какие сроки обеспечить их реализацию для снижения криминогенной обстановки в Кыргызстане?

Помимо этого Акыйкатчы считает, что статья 175 УК КР о похищение лица (женщин и девушек) для вступления в брак («ала качуу») помимо его воли должна быть переквалифицирована с менее тяжкой на более тяжкую статью УК КР и приравнена к статье 170 УК КР («похищение человека»). Общество должно понять, что ала-качуу или умыкание девушек для вступления в брак – позорное явление для всего Кыргызстана, отметил Токон Мамытов.

Омбудсмен Кыргызской Республики и весь коллектив аппарата Акыйкатчы выражают свои самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Айзады Канатбековой.

Напомним, 5 апреля в Бишкеке трое мужчин похитили Айзаду Канатбекову. В милиции было возбуждено дело по статье 175 (Похищение лица с целью вступления в брак) УК КР. 7 апреля Айзада была найдена мертвой между селами Арашан и Чокморова в поле в автомобиле «Хонда Цивик», на котором ее похитили. По предварительным данным, девушка была задушена похитителем, который после покончил с собой, нанеся себе ножевые ранения в область шеи.

8 апреля в Бишкеке прошел митинг против насилия и ала качуу, на котором требовали отставки глав МВД КР и ГУВД Бишкека.

По этому случаю заявление сделал президент КР Садыр Жапаров, взяв под личный контроль это дело, а также премьер-министр Улукбек Марипов, назвав ала качуу не традицией, а уголовно наказуемым преступлением.

Источник: Кабар