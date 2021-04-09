Дастан Бекешов: Нужен ли нам такой министр?

Бишкек, "Саясат. kg". Смерть Айзады также остается на совести милиции, как гибель Бурулай.

«Нужен ли нам такой министр внутренних дел? Людей похищают посреди белого дня, а милиция только приступила к поискам. Смерть Айзады также остается на совести милиции, как гибель Бурулай. А вы попробуйте высмеять президента, вас тут же найдут», — пишет депутат Дастан Бекешов на своей страничке в социальных сетях.

Напомним, тела подвергнувшейся похищению Айзады и похитившего ее джигита вчера обнаружили в машине, стоявшей на окраине села Арашан.