Мама Айзады: Следователь, посмеиваясь, сказал: «Что вы беспокоитесь? Придут на поклон, будете пировать»

Обществу надо проснуться, отторгнуть практику «ала качуу», не допускать насильственного заключения брака.
«Что вы беспокоитесь? Придут на поклон, будете пировать». Эти слова приводит Али Токтакунов.
В «Азаттыке» вышли слова Назгуль Шакеновой, матери жертвы «ала качуу» — похищенной и убитой Айзады. «Мы позвонили в милицию, следователю Уларбеку. В милиции сказали, что работают. Следователь по имени Уларбек сказал, посмеиваясь: «Что вы беспокоитесь? Придут на поклон, будете пировать», — говорит Назгуль Шакенова.
Вот такой облик у нашей милиции. Таких сотрудников в личном составе — сотни. И не поручишься, что не услышишь подобный ответ от министра. Надо отправить министра в отставку, провести в милиции кардинальную реформу, ужесточить законы против похищения девушек, приравнять это деяние к убийству, запретить встречные заявления.
Обществу надо проснуться, отторгнуть практику «ала качуу», не допускать насильственного заключения брака.
Источник: argument.kg
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