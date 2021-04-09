Садыр Жапаров: С 1 апреля на 100% повышены зарплаты работников ЦСМ

В Кыргызстане работникам Центров семейной медицины на 100 процентов повысили зарплаты.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Садыр Жапаров.
«Мы видим, как жизнь становится все труднее и труднее. Все мы знаем, что для облегчения в первую очередь нужно повышать зарплаты, пенсии и пособия. В связи с этим по мере возможности мы стараемся работать в данном направлении», — отметил глава государства.
Так, по его словам, с 1 апреля на 100% повышены зарплаты работников ЦСМ, а зарплаты остальных работников сфер здравоохранения и культуры будут повышены на 50 процентов с 1 июля.
«Мы ищем источники для увеличения заработной платы госслужащих в других секторах, пенсий и пособий. Нам надо постепенно искать новые источники финансирования, так как наш бюджет не позволяет сиюминутно повысить все выплаты.
Может возникнуть вопрос, почему в первую очередь повышается заработная плата медицинских работников. Во-первых, конечно, очень усложнилась работа медицинских работников.
Во-вторых, в стране на данный момент есть 3 тыс вакансий для врачей, которые уволились из-за низких зарплат. Поэтому мы должны вернуть их, создав соответствующие условия», — отметил Жапаров.
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