Согласно исламу, ала качуу — большой грех, — ДУМК

Женщины — нежные, беззащитные, благородные существа. Их нужно защищать и поддерживать.
Шариат запрещает ала качуу (похищение с целью вступления в брак), это — большой грех. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.
В ДУМК принесли соболезнование близким Айзады Канатбековой, которую похитили и убили.
«Нельзя жениться на девушке, принуждая ее к браку. Любой вред другому является грехом», — сообщили в муфтияте и призвали жить по Исламу, не вредя другим.
«Женщины — нежные, беззащитные, благородные существа. Их нужно защищать и поддерживать. К сожалению, в истории женщин подавляли. Религия призывает ценить женщин. Она возложила защиту женщин в детстве на отца, в зрелом возрасте — на мужа и в старости на сына», — говорится в сообщении ДУМК.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!