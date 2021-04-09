Согласно исламу, ала качуу — большой грех, — ДУМК

Женщины — нежные, беззащитные, благородные существа. Их нужно защищать и поддерживать.

Шариат запрещает ала качуу (похищение с целью вступления в брак), это — большой грех. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

В ДУМК принесли соболезнование близким Айзады Канатбековой, которую похитили и убили.

«Нельзя жениться на девушке, принуждая ее к браку. Любой вред другому является грехом», — сообщили в муфтияте и призвали жить по Исламу, не вредя другим.

«Женщины — нежные, беззащитные, благородные существа. Их нужно защищать и поддерживать. К сожалению, в истории женщин подавляли. Религия призывает ценить женщин. Она возложила защиту женщин в детстве на отца, в зрелом возрасте — на мужа и в старости на сына», — говорится в сообщении ДУМК.

Источник: Элгезит