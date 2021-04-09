В ООН отреагировали на убийство Айзады Канатбековой

Опросы ЮНФПА показывают, что более одной из пяти женщин вышли замуж в результате похищения.

«Новость о смерти последней жертвы «ала качуу» является трагическим напоминанием о необходимости положить конец этой бесчеловечной практике»

Смерть Айзады Канатбековой вновь призывает общество положить конец похищению женщин и принудительным бракам. Такое заявление опубликовано на официальной странице ООН в социальной сети.

Ниже публикуем текст обращения полностью:

«Новость о смерти Айзады Канатбековой, последней жертвы ала качуу, является трагическим напоминанием о необходимости положить конец этой бесчеловечной практике. Женщины и девушки в Кыргызстане и во всех государствах мира имеют право безопасно передвигаться в своей стране, не подвергаясь похищениям и насилию.

Система Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике призывает все соответствующие органы правительства, включая правоохранительные органы и силы безопасности, принять своевременные и скоординированные меры для реагирования и рассмотрения дел, зарегистрированных в соответствии со статьей 175 «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР и обеспечить эффективное и быстрое расследование.

Подтверждая свою твердую приверженность поддержке искоренения детских, ранних и принудительных браков, система ООН в Кыргызстане приветствует официальные заявления президента Садыра Жапарова и премьер-министра Улукбека Марипова, в которых смерть Айзады определяется как недопустимая национальная трагедия. ООН поддерживает народ Кыргызстана, выражающий нетерпимость к любым формам насилия в отношении женщин и девочек, включая любое поведение, связанное с ала качуу.

В этой связи ООН приветствует усиление сотрудничества между правительством и гражданским обществом для прекращения пагубной практики. ООН также призывает непрерывно принимать и обеспечивать соблюдение законов и правовых положений, направленных на предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин и девочек, обеспечивая при этом безопасность и защиту переживших насилие женщин, их доступ к справедливым инструментам судебной защиты и привлечение виновных к ответственности с соблюдением законности».

Для справки:

Система Организации Объединенных Наций в Кыргызской Республике работает над поддержкой целевых усилий страны по прекращению всех форм насилия в отношении женщин и девочек, продвигая необходимые социальные нормы, изменение отношения и поведения посредством образования и других мероприятий, чтобы Кыргызстан мог достичь Цели устойчивого развития № 5: достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек.

Опросы ЮНФПА показывают, что более одной из пяти женщин вышли замуж в результате похищения. Практика принуждения к браку является преступлением и нарушением прав женщин и девочек. Однако принудительные и/или детские браки по-прежнему являются угрозой в Кыргызстане: по данным ЮНИСЕФ, 13 процентов женщин в возрасте от 20 до 24 лет вступили в брак до 18 лет.

Пятый национальный периодический отчет Кыргызстана о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм насилия в отношении женщин (КЛДЖ) будет рассмотрен в 2021 или 2022 году. В 2015-м в заключительных замечаниях КЛДЖ Кыргызстану было рекомендовано принять комплексные меры по предотвращению и бороться с насилием в отношении женщин и девочек, а также обеспечить женщин и девочек, ставших жертвами насилия, доступом к незамедлительным средствам возмещения ущерба и защиты, а виновные привлекались к ответственности и надлежащим образом понесли наказание; обеспечить обязательную подготовку судей, прокуроров, сотрудников милиции и других представителей правоохранительных органов по вопросам надлежащего применения положений уголовного законодательства, касающихся насилия в отношении женщин, и гендерно-чувствительных процедур обращения с женщинами, ставшими жертвами насилия.

Источник: vesti.kg