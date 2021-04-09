МВД: Отдельные кандидаты в депутаты подозреваются в подделке аттестата и подкупе голосов

Отдельные кандидаты в депутаты местных кенешей подозреваются в подделке аттестата и подкупе голосов, сообщили в МВД КР.

Отмечается, что 23 марта в органы внутренних дел поступило письмо с территориальной избирательной комиссии Токтогульского района с просьбой провести соответствующую работу по проверке подлинности предъявленных документов от трех кандидатов в депутаты местного кенеша. А именно проверялись аттестаты и дипломы кандидатов в депутаты, баллотирующихся в Торкенский айыльный кенеш Токтогульского района.

В ходе проверки предъявленный кандидатом в депутаты Г.А. аттестат об окончании средней школы, а также диплом об окончании профессионально-технического учебного заведения у кандидата в депутаты Ж.Т. оказались подлинными.

Однако, по информации МВД, предъявленные кандидатом в депутаты местного кенеша А.Табалдиевым документы оказались поддельными. Проверкой установлено, что гражданин А.Табалдиев в действительности не получал аттестат об окончании средней школы №19 Токтогульского района и никогда там не

учился.

По итогам проверки материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 359 «подделка документов» УК Кыргызской Республики и начато досудебное расследование.

Так, 8 апреля 2021 года в территориальную избирательную комиссию было направлено письмо для согласия на привлечение к уголовной ответственности, на которую получено разрешение. Кандидату в депутаты вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 359 ч.2 УК КР.

Также 8 апреля в ЕРПП зарегистрирован материал по статье 192 ч.1 (подкуп голосов избирателей) УК КР. По данному факту УВД города Ош осуществляет досудебное производство.

В ходе досудебного расследования установлен гражданин Э.Ш. 1960 года рождения, частный адвокат, который от имени кандидата в депутаты от политической партии «Ата-Журт Кыргызстан» вместе с А.Ж. привезли по месту жительства и передали продукты питания инвалиду II группы З.С.

2002 года рождения. 8 апреля 2021 года в рамках следственных действий сотрудниками УВД город Ош гражданину Эшанову Ш.Б. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч. 1 (подкуп голосов избирателей) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Источник: Кабар