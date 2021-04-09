На сотрудников УВД Первомайского района возбуждено дело по факту халатности, связанной с похищением и убийством А.Канатбековой

Расследование досудебного производства поручено следственному отделу УГКНБ по городу Бишкек.

В отношении сотрудников УВД Первомайского района города Бишкек возбуждено дело по факту халатности, связанной с похищением и убийством А.Канатбековой, сообщили в генпрокуратуре КР.

Отмечается, что прокуратурой города Бишкек проведена проверка по факту похищения и убийства Канатбековой Айзады Кубанычбековны 1994 года рождения, совершенных в период с 5 по 7 апреля 2021 года.

«В целях объективного, всестороннего и полного исследования всех действий либо бездействий сотрудников УВД Первомайского района, надлежащего либо ненадлежащего исполнения ими своих функциональных обязанностей, данный факт 8.04.2021 года прокуратурой города Бишкек зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам ст. 331 ч.2 УК Кыргызской Республики (халатность) и в настоящее время начато расследование», - говорится в сообщении.

Расследование досудебного производства поручено следственному отделу УГКНБ по городу Бишкек.

Источник: Кабар