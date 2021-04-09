(Фото) Похищение и убийство Айзады. Задержаны ещё двое подозреваемых

Оперативниками криминальной милиции задержаны третий и четвертый подозреваемые в похищении Айзады Канатбековой.

Как сообщает ГУВД, в ходе проводимого комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками криминальной милиции МРУ МВД, УВД Джалал-Абадской области и ГУВД г.Бишкек были выявлены местонахождения третьего и четвертого соучастников похищения гражданки К.А. При реализации оперативной информации на территории города Бишкек был задержан подозреваемый Т.К. 1995 года рождения и на территории Джалал-Абадской области задержан подозреваемый Н.О. 1991 года рождения.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рамках досудебного производства. Более подробная информация будет предоставлена позже.

«Все необходимые меры по всестороннему и объективному расследованию ведутся в соответствии с законодательством», - отметили в ГУВД.

Напомним, 5 апреля в Бишкеке трое мужчин похитили Айзаду Канатбекову. В милиции было возбуждено дело по статье 175 (Похищение лица с целью вступления в брак) УК КР. 7 апреля Айзада была найдена мертвой между селами Арашан и Чокморова в поле в автомобиле «Хонда Цивик», на котором ее похитили. По предварительным данным, девушка была задушена похитителем, который после покончил с собой, нанеся себе ножевые ранения в область шеи.

8 апреля в Бишкеке прошел митинг против насилия и ала качуу, на котором требовали отставки глав МВД КР и ГУВД Бишкека.

По этому случаю заявление сделал президент КР Садыр Жапаров, взяв под личный контроль это дело, а также премьер-министр Улукбек Марипов, назвав ала качуу не традицией, а уголовно наказуемым преступлением.

Источник: Кабар