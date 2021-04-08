Убийство Айзады. Депутаты отказались заслушивать замминистра, требуют Ниязбекова

Мы должны себя уважать как парламент.

Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша в повестку дня включили вопрос относительно дела о похищении и убийстве Айзады Канатбековой. Ответить на вопросы депутатов пришел заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

Однако народные избранники отказались заслушивать его доклад и потребовали, чтобы министр Улан Ниязбеков явился в парламент.



«Мы должны себя уважать как парламент. Сегодня утром мы приглашали министра внутренних дел, на самом деле это уровень премьер-министра, всего правительства. Это вопиющая ситуация! Где находится министр? Люди негодуют, министр не вышел к митингующим. Прячетесь от своего народа?», — вопрошала депутат Наталья Никитенко.

Такое же мнение выразили и несколько других депутатов, в результате чего спикер Талант Мамытов отложил рассмотрение вопроса, поручив пригласить в парламент министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Напомним, 5 апреля в Бишкеке похитили 27-летнюю Айзаду для вступления в брак. 7 апреля ее тело нашли в машине близ Бишкека.

Из-за этого в столице — возле МВД и возле Дома правительства — сегодня прошли акции протеста против насилия.

Источник: Элгезит