Убийство Айзады. Депутаты отказались заслушивать замминистра, требуют Ниязбекова

Мы должны себя уважать как парламент.
Сегодня на пленарном заседании Жогорку Кенеша в повестку дня включили вопрос относительно дела о похищении и убийстве Айзады Канатбековой. Ответить на вопросы депутатов пришел заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.
Однако народные избранники отказались заслушивать его доклад и потребовали, чтобы министр Улан Ниязбеков явился в парламент.
«Мы должны себя уважать как парламент. Сегодня утром мы приглашали министра внутренних дел, на самом деле это уровень премьер-министра, всего правительства. Это вопиющая ситуация! Где находится министр? Люди негодуют, министр не вышел к митингующим. Прячетесь от своего народа?», — вопрошала депутат Наталья Никитенко.
Такое же мнение выразили и несколько других депутатов, в результате чего спикер Талант Мамытов отложил рассмотрение вопроса, поручив пригласить в парламент министра внутренних дел Улана Ниязбекова.
Напомним, 5 апреля в Бишкеке похитили 27-летнюю Айзаду для вступления в брак. 7 апреля ее тело нашли в машине близ Бишкека.
Из-за этого в столице — возле МВД и возле Дома правительства — сегодня прошли акции протеста против насилия.
Источник: Элгезит
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