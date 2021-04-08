(Видео) Грузоперевозчики Кыргызстана жалуются на казахстанских пограничников

Дальнобойщики просят правительство помочь решить проблему

Грузоперевозчики Кыргызстана собрались у здания правительства, чтобы пожаловаться на работу казахстанских пограничников.

Один из возмущенных участников акции, Рысбек уулу Куткелди, рассказал Vesti.kg, что сегодня у них запланирована встреча с представителями кабмина.

«Мы занимаемся перевозкой транзитного груза, то есть везем товары из Кыргызстана в Россию, — пояснил мужчина. — Мы пришли сегодня, чтобы рассказать о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе. Дело в том, что казахстанские пограничники не пропускают наши машины, заявляя, что мы везем контрабандный груз. Но это не так. У нас есть все необходимые документы, подтверждающие, что мы везем товары в Москву. Наша цель - попросить правительство Кыргызстана провести переговоры с казахской стороной и решить эту проблему».

По словам Рысбек уулу Куткелди, в настоящее время грузовые авто на кыргызско-казахской границе стоят по несколько дней.

«Наши машины стоят по несколько дней, а грузовые авто, которые едут из Москвы в Кыргызстан, проверяют всего 10 минут и пропускают. Наш груз здесь проверяют, ставят пломбу, но казахстанская сторона вскрывает каждый товар, а затем говорят, что не пропустят», - добавил кыргызстанец.

Он также отметил, что из-за сложившейся ситуации на границе они остались без заработка, и им нечем выплачивать кредиты, а также кормить семьи.

Источник: vesti.kg