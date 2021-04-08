(Фото) В Баткене таможенники задержали контрабанду на более 4 млн сомов

Товар общей стоимостью более 4 млн сомов был незаконно перемещен из Узбекистана.

В Баткенской области сотрудники Оперативной таможни задержали контрабандный товар стоимостью более 4 млн сомов, сообщает пресс-служба Таможенной службы КР.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками Оперативной таможни в Кадамжайском районе, в пункте контроля «Кок-Талаа» было остановлено транспортное средство марки «VOLVO PH12». В грузовом отсеке автотранспорта были обнаружены хозяйственные товары в ассортименте (веники, чугунные казаны и посуда). Товар общей стоимостью более 4 млн сомов был незаконно перемещен из Узбекистана.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРПП и проводится досудебное производство согласно законодательству КР.

Источник: Кабар