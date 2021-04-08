(Фото) В Баткене таможенники задержали контрабанду на более 4 млн сомов

Товар общей стоимостью более 4 млн сомов был незаконно перемещен из Узбекистана.
В Баткенской области сотрудники Оперативной таможни задержали контрабандный товар стоимостью более 4 млн сомов, сообщает пресс-служба Таможенной службы КР.
В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками Оперативной таможни в Кадамжайском районе, в пункте контроля «Кок-Талаа» было остановлено транспортное средство марки «VOLVO PH12». В грузовом отсеке автотранспорта были обнаружены хозяйственные товары в ассортименте (веники, чугунные казаны и посуда). Товар общей стоимостью более 4 млн сомов был незаконно перемещен из Узбекистана.
Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРПП и проводится досудебное производство согласно законодательству КР.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!