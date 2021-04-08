На берегу Иссык-Куля нашли труп женщины

Данный факт был зарегистрировано в ЕРПП, начато досудебное производство.
В поселке Пристань-Пржевальск местные жители 7 апреля нашли труп женщины, сообщили агентству в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
По ее данным, на место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая при внешнем осмотре тела не нашла следов насильственной смерти. При себе у девушки были найдены личные вещи – деньги, паспорт и т.д.
Данный факт был зарегистрировано в ЕРПП, начато досудебное производство.
При вскрытии тела было установлено, что, по предварительной версии, девушка упала в обморок и умерла от переохлаждения.
Личность женщины установлена, ею оказалась бишкекчанка 1977 года рождения.
По словам родственников, она страдала от психологических заболеваний.
Источник: Кабар
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