(Аудио) «Мам, я влюбился». Замирбек, похитивший Айзаду, отправил аудиосообщение родным перед смертью

Замирбек, подозреваемый в убийстве Айзады Канатбековой, оставил аудиосообщение своим родным и близким.
Ниже приводим его слова, где он обращается брату:
«Мы сидим вместе. Если я в чем-то виноват, простите за все. Она меня предала. Предала нашу любовь. Я сколько говорил вам, что влюбился в нее. Ни к одной девушке нет желания. Говорил, что женюсь только на ней. Сколько я ее просил. Номер мамы не работает. Я хочу передать свои слова через вас. Мам, не беспокойтесь за меня. Если я чем-то провинился, то простите меня. Где бы я не был, на этом свете или в ином, я желаю вам долгой жизни. Простите, что у вас такой сын. Мама, я влюбился. Я не могу жить без Айзады. Я так долго ждал Айзаду. Я ее просил начать все сначала, но она не соглашалась. Она просила подождать меня. Я ждал ее. Потом она снова меня обманула и попросила снова меня подождать. И сейчас она сидит рядом со мной и снова врет. Вы меня слышите в последний раз. Я вас простил и вы меня простите. Я вас люблю» , — сказал Замир.
5 апреля в Бишкеке группа парней насильно посадили в авто Айзаду и увезли в неизвестном положении.
7 апреля пастух нашёл в авто в поле Аламединского района тело мужчины и женщины (Айзады).
Источник: reporter.kg
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