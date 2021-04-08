Садыр Жапаров: Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал обращение по случаю похищения и убийства Айзады Канатбековой.
Текст обращения опубликован на его странице Facebook.
"Известие о похищении и гибели Айзады Канатбековой воспринял с большой горечью. Недопустимо, что в нашем обществе все еще имеют место быть подобные трагедии, когда девушек насильно заставляют вступать в брак. То, что случилось с Айзадой – это трагедия и боль не только для ее семьи, но и всего нашего государства.
Кража невест, насильственное удержание девушек и вступление в брак против воли неизменно приводит к трагедии. Всегда.
К великому сожалению, несмотря на ужесточение наказания за похищение невест, кража и принуждение к вступлению в брак все еще практикуется молодыми людьми. Несколько лет назад такая же трагедия случилась с Бурулай, которую взрослый мужчина пытался похитить с целью вступить в брак. Имя Бурулай стало для кыргызстанцев нарицательным. И, несмотря на то, что преступник был осужден за свое деяние, Бурулай навсегда оставила родных и этот свет. Таких случаев не должно быть.
Похищение и принуждение к браку против воли должно строго караться по закону и не должно быть прощения тем, кто способствует похищению и насильственному удержанию людей.
Особо скажу о работе МВД. Закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. И никому не стоит забывать об этом.
Трагический случай с Айзадой Канатбековой, с которой так жестоко расправился похититель, должен стать последним в истории краж невест. В современном обществе такое не должно быть допустимым. Наказание за такие преступные деяния должны нести все.
Случай с Айзадой Канатбековой беру под свой личный контроль. Это дело должно быть доведено до конца, наказание будет неотвратимо.
Призываю всех граждан Кыргызстана не оставаться равнодушными, если они видят попытки похищения невест. В Кыргызстане жизнь и свобода каждого кыргызстанца превыше всего.
Выражаю глубокие соболезнования семье Айзады Канатбековой. Крепитесь, причастные к трагедии будут наказаны по всей строгости закона".
Источник: vb.kg
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