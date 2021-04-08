Акматалиев: Если какой-то министр или представитель администрации допустит ошибку, то это непосредственно затронет президента, станет основанием для импичмента

Бишкек, "Саясат. kg". Нужно благодарить членов Конституционного совещания, которые придумали эту норму и внесли в Конституцию!
«Возможно, будет легко поднимать или затронуть вопрос импичмента. Мало того, вопрос импичмента будет зависеть не только от непосредственных действий президента. Если какой-то министр, представитель администрации или аким будет незаконно вмешиваться в дела судьи или Жогорку Кенеша, то последствия затронут непосредственно президента. Это может послужить основанием для того, чтобы начать вопрос импичмента!
Поэтому, при наличии такой статьи представителям исполнительной власти нужно хорошо подумать, прежде чем незаконно вмешиваться в работу судьи или парламента! Потому что это может иметь последствия для их непосредственного «шефа» — президента!
Нужно благодарить членов Конституционного совещания, которые придумали эту норму и внесли в Конституцию! Это эффективный инструмент для достижения баланса во власти! Не сомневайтесь», — говорит политолог Алмазбек Акматалиев.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!