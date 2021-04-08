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Общество
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До президентства и во время. Масалиев перечислил изменения, которым подверглись люди, придя во власть

Бишкек, "Саясат. kg".  Человек участвует в военных акциях и всегда повторяет, что принял правильное решение.

«Интересное обстоятельство. Неважно, кто становится президентом, у него в лексиконе появляются следующие слова: «Есть деструктивные силы», «Сторонники Акаева (Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова) не дают работать, мешают».

Человек участвует в военных акциях и всегда повторяет, что принял правильное решение.

Критикующие его сразу становятся противниками всего народа, не только его.

Когда-то эти джигиты были нормальными…

Это подхалимы постарались», — пишет экс-депутат Исхак Масалиев на своей страничке в социальных сетях.

           

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