До президентства и во время. Масалиев перечислил изменения, которым подверглись люди, придя во власть

Бишкек, "Саясат. kg". Человек участвует в военных акциях и всегда повторяет, что принял правильное решение.
«Интересное обстоятельство. Неважно, кто становится президентом, у него в лексиконе появляются следующие слова: «Есть деструктивные силы», «Сторонники Акаева (Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова) не дают работать, мешают».
Человек участвует в военных акциях и всегда повторяет, что принял правильное решение.
Критикующие его сразу становятся противниками всего народа, не только его.
Когда-то эти джигиты были нормальными…
Это подхалимы постарались», — пишет экс-депутат Исхак Масалиев на своей страничке в социальных сетях.
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