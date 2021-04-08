(Фото) В Бишкеке у здания МВД проходит митинг против насилия

В Бишкеке у здания министерства внутренних дел КР проходит митинг против насилия.
Акция проходит из-за убийства Айзады Канатбековой, которую похитили 5 апреля для принудительного вступления в брак.
Уточняется, что участники требуют отставки главы МВД КР и начальника ГУВД Бишкек за халатное отношение.
Напомним, 5 апреля в службу «102» поступил вызов о том, что возле пересечения улиц Тыныстанова и Медерова трое неизвестных мужчин похитили девушку. Было возбуждено дело по статье 175 (Похищение лица с целью вступления в брак) УК КР.
7 апреля Айзада К. была найдена мертвой между селами Арашан и Чокморова в поле в автомобиле «Хонда Цивик», на котором ее похитили. Также рядом с ней мертвым был найден ее похититель. По предварительным данным, девушка была задушена похитителем, который после покончил с собой, нанеся себе ножевые ранения в область шеи.
Источник: Кабар
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