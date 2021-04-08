Посольство Венгрии в Кыргызстане начнет выдавать визы в 6 стран Европы – Казакбаев

Посольство Венгрии в Кыргызстане начнет выдавать визы в 6 стран Европы.

Об этом сегодня сообщил министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев на встрече с журналистами по итогам встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с официальным визитом в Бишкеке.

По его словам, сегодня прошли очень продуктивные переговоры с его венгерским коллегой. Была достигнута договоренность по многим вопросам.

«Я хочу отметить, что Венгрия среди европейских стран и Европейского союза одна из первых стратегических партнеров Кыргызстана. Сегодня мы провели очень продуктивные переговоры и по всем вопросам, стоящим на повестке дня смогли договориться. Сегодня мы договорились создать Стратегический совет и проводить регулярные встречи для решения актуальных вопросов. В конце сентября текущего года посольство Венгрии в КР начнет выдавать визы в 6 стран Европы: Испания, Италия, Австрия, Чехия, Польша Словакия», - сказал Казакбаев.

Кроме того, страны договорились открыть посольство Кыргызстана в Венгрии.

Источник: Кабар