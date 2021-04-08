ДУМК определил размер пожертвований в месяц Рамазан

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК) определили размер фитир-садака, пожертвования, которые выдаются нуждающимся в священный месяц Рамазан.

Как сообщили в пресс-службе муфтията, согласно информации, на 2021 год размер фитир-садака на одного человека равен стоимости 1,6 кг пшеницы, муки и изюма, либо 3,2 кг ячменя и хурмы.

На сегодняшний день средняя стоимость 1,6 кг пшеницы составляет 25 сомов, размер пожертвования - 40 сомов; муки – 35 сомов, размер пожертвования - 56 сомов; изюма – 400 сомов, размер пожертвования - 640 сомов; ячменя - 20 сомов, размер пожертвования - 64 сома; хурмы - 160 сомов, размер пожертвования - 512 сомов.

Напомним, Рамазан начнется 13 апреля.

Источник: Кабар