Подозреваемый в убийстве Айзады Канатбековой был судим в России

У похитителя девушки есть двое детей за границей. Милиция сообщила подробности резонансного преступления

Подозреваемый в похищении и убийстве девушки Айзады Канатбековой, гражданин Замирбек Т., ранее был судим в России за разбойное нападение. Об этом на пресс-конференции рассказали представители ГУВД Бишкека.

- Эти данные мы получили со слов его брата, - пояснили правоохранители. - Кроме того, стало известно, что он был женат, и в России у него есть двое детей. Пока эта информация официально не подтверждена, но мы сделали запросы.

По предварительным данным, подозреваемый в убийстве лишил себя жизни сам.

- Когда мы нашли машину, то она была закрыта изнутри, а ключи были в замке зажигания, - пояснил начальник следственной группы. - В машине нашли канцелярский нож, которым он, вероятно, и нанес себе ранения. А девушку он задушил своей футболкой. Об трупа были найдены на заднем сидении автомобиля. Телефоны были отключены. Окна машины затонированы, поэтому издали не было видно, что в ней есть люди.

Правоохранители также отметили, что все подозреваемые в совершении преступления не имели определенного места жительства.

- Замирбек взял в аренду автомобиль просто под расписку и таксовал на нем, в нем же и ночевал, - отметили в ГУВД.

Более того, стало известно, что милиционеры связывались с подозреваемым еще до того, как девушку убили.

- Мы установили владельца автомашины еще 5 апреля, -сообщил сотрудник ГУВД Бишкека. - После установили парня, которому была сдана машина. Но он сообщил, что автомобилем управляет его брат. Мы искали их, даже в гостиницах. В 16:10 мы дозвонились на телефон Замирбека, с ним поговорили, сказали, что родители девушки согласны. Он сказал, что это их дело и чтобы не лезли. После он отключил телефон. Телефоны отключались и включались. Мама дозвонилась Айзаде, та сказала, что все нормально и сама разберется, а после этого вернется домой. Ночью мать сообщила, что дочь не вернулась. Мы продолжили искать.

Источник: vesti.kg