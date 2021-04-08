(Фото) Убийство Айзады Канатбековой. Депутат пришел на заседание ЖК с плакатом

Я буду митинговать здесь, в парламенте.
Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев сегодня пришел на заседание с плакатом «Ала качуу — это не традиция, а преступление и насилие!».
По его словам, таким способом он решил поддержать гражданских активистов, которые сегодня проведут у здания МВД митинг в связи с убийством 26-летней Айзады Канатбековой.
«Я буду митинговать здесь, в парламенте. Я требую провести расследование и всех должностных лиц МВД привлечь к ответственности», — добавил он.
26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.
Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.
Источник: 24.kg
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