Исхак Масалиев: «Бедный народ, позволяешь себя обманывать»

Бишкек, "Саясат. kg". Только Великая октябрьская революция принесла много хорошего для нашего народа.

«Революция, переворот… Кажется, для кыргызов значение этих слов одинаковое. Точнее цель одна – захватить власть. В угоду личных интересов отдельной группы.

В стране было четыре таких события. Октябрь 1917 года, март 2005 года, апрель 2010 года, октябрь 2020 года…

Только Великая октябрьская революция принесла много хорошего для нашего народа. У государства появился фундамент, построили развитую страну. Большая часть народа добилась достойной жизни.

Остальные «революции» завершались только сменой власти. Ничего не изменилось.

У кыргызов есть выражение: «Типчак сойдет, склон горы останется, правители уйдут, народ останется». Бедный народ, позволяешь себя обманывать. Преклоняемся перед ребятами, которые лишились жизни ради чьей-то власти, но возникает мысль – была ли в этом необходимость? Конечно нет! Героев немало, но их действиями воспользовались другие…

Я думаю, что настоящая революция еще впереди», — пишет экс-депутат Исхак Масалиев на своей страничке в социальных сетях.