Метеорит над Бишкеком? Ученые нашли объяснение

Минувшей ночью жители Бишкека наблюдали яркий светящийся в небе объект.
Многие предположили, что это упал метеорит.
Свидетелями необычного явления стали и жители казахстанского города Тараз. Как передает zakon.kz, объяснение «огненному» небесному явлению дали в Астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова.
Руководитель лаборатории физики Луны и планет института Виктор Тейфель, являющийся легендой казахстанской астрономии, доктором физико-математических наук, предположил, что это был болид.
«Судя по отсутствию сопровождающих звуков, короткому «хвосту» и угасающей в конце вспышке, это мог быть яркий метеор — не метеорит, не объект, который мог упасть на землю.
Просто очень яркий метеор или очень маленький метеорит, размером, например, с вишню. Такой маленький метеоритик при входе в атмосферу со скоростью, а скорость там в десятки километров в секунду, раскалился. Это наиболее вероятное объяснение… … Падения на землю, скорее всего не было. Скорее всего, он распался при входе в атмосферу», — пояснил Виктор Тейфель.
Ученый также отметил, что употребление слова «сгорел» при входе в атмосферу не совсем правильное, потому что «метеориты не горят, они раскаляются и более крупные могут взрываться от внутреннего разогрева… … А если не было слышно никаких звуков, это мог быть, в крайнем случае, болид, когда маленький метеоритик дает такой огненный шар без звуков».
Источник: Кабар
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