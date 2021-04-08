Передумали. Школы и детсады в Бишкеке закрывать не будут

Школы и детсады в Бишкеке закрывать не будут.
Об этом сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.
По ее словам, в школах Бишкека 12 и 13 апреля будут объявлены санитарные для санитарной обработки помещений после выборов. А детские сады, где расположены участковые избирательные комиссии, принято решение закрыть с 8 по 14 апреля.
При этом Иманалиева отметила, что решение о форме обучения принимается, исходя из ежедневно проводимого мониторинга эпидситуации. «Пока остановились на точечном переводе классов, школ на онлайн-обучение в случае регистрации в них зараженных COVID-19», — пояснила чиновница.
Источник: Элгезит
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