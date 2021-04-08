Садыр Жапаров: Мы победили фашизм, но проигрываем в воспитании

Президент отреагировал на акт вандализма у Вечного огня

Это предательство по отношению к истории и героизму отцов. Об этом у себя на странице в социальных сетях сообщил глава государства Садыр Жапаров.

«С болью в сердце посмотрел видео, как несколько наших молодых ребят, играючи, потушили Вечный огонь на площади. Очень горько осознавать, что наши дети так относятся к нашей истории и ценностям и идут на вандализм. Весь мир скоро будет отмечать 9 Мая. Для нас, кыргызстанцев, как и для всех жителей братских республик, это особенный день. Это наша память, наша боль и наша гордость. Это день, который мы должны помнить и сделать все, чтобы такая беда больше никогда не пришла в наши дома. Мы победили фашизм, но проигрываем в воспитании», — написал Садыр Жапаров.

Глава государства также отметил, что есть возможные упущения в общем образовании.

«Видимо, мы что-то упустили в образовании или воспитании, раз у нас есть такие ребята в обществе. Дети должны не просто знать историю, а уважать и ценить смелость и достоинство наших предков», - подчеркнул он.

Источник: vesti.kg