(Фото) Задержан соучастник похищения девушки в Бишкеке, найденной убитой

Оперативниками бишкекской криминальной милиции задержан один из подозреваемых в похищении девушки, найденной убитой.

Как сообщает пресс-служба ГУВД, 7 апреля вечером в ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий оперативниками СКМ ГУВД г.Бишкек на территории столицы был установлен один из соучастников похищения гражданки К.А. 1994 года рождения. При реализации оперативной информации был задержан подозреваемый Р.А. 1992 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Также оперативники криминальной милиции установили полные данные двоих оставшихся соучастников, подозреваемых в совершении похищения.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию оставшихся двоих подозреваемых лиц.

Все необходимые меры по расследованию и оперативным мероприятиям по розыску подозреваемых будут вестись по всей строгости законодательства Кыргызской Республики.

Напомним, 5 апреля в службу «102» поступил вызов о том, что возле пересечения улиц Тыныстанова и Медерова трое неизвестных мужчин похитили девушку. Было возбуждено дело по статье 175 (Похищение лица с целью вступления в брак) УК Кыргызской Республики. 7 апреля девушка была найдена мертвой между селами Арашан и Чокморова в поле в автомобиле «Хонда Цивик», на котором ее похитили. Также рядом с ней мертвым был найден ее похититель. По предварительным данным, девушка была задушена похитителем, который после покончил с собой, нанеся себе ножевые ранения в область шеи.

Источник: Кабар