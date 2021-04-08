(Фото) Убийство Айзады. ГУВД Бишкека рассказало подробности дела (хронология событий)

Накануне, 7 апреля, вблизи Бишкека нашли трупы мужчины и девушки Айзады, которую похитили в столице 5 апреля.

Как сообщает ГУВД, события разворачивались следующим образом: 5 апреля 2021 года в УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка Ш.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в этот день примерно в 07:30 утра возле пересечения улиц Медерова и Тыныстанова похитили дочку К.А. 1994 года рождения на автомобиле марки «Хонда Цивик» красного цвета, госномер 08KG933AHR, после чего скрылись на данном автомобиле в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 175 (Похищение лица с целью вступления в брак) УК Кыргызской Республики. Были разосланы ориентировки по территориальным подразделениям и отделам органов внутренних дел.

Оперативниками СКМ УВД Первомайского района и ГУВД г.Бишкек был установлен владелец автомобиля марки «Хонда Цивик», гражданин Н.К., проживающий в городе Кара-Балта, который пояснил, что автомобиль сдает в аренду гражданину К.Д. При дальнейшем опросе гражданин К.Д. дал показания, что на указанном автомобиле «Хонда Цивик» занимается частным извозом его старший брат Т.З.

В процессе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, что 5 апреля 2021 года примерно в 07:30 гражданин Т.З. 1985 года рождения вместе со своими знакомыми гражданами на автомобиле марки «Хонда Цивик» совершил похищение гражданки К.А., после чего все скрылись в неизвестном направлении.

5 апреля в день похищения сотрудниками милиции также были получены данные о передвижении автомобиля «Хонда Цивик», который был замечен движущимся через жилмассив «Ак-Орго» в западном направлении. Были сразу выставлены дополнительные наряды милиции возле поста в селе Сосновка. Поиски подозреваемых также велись сотрудниками милиции по всей территории города Бишкек и Чуйской области.

При проводимом расследовании были получены показания очевидцев, что 5 апреля примерно в 19:00 часов мама дозвонилась до дочери, где дочь сказала, чтобы не волновались и она приедет домой. Примерно в 02:00 часа в ночь на 6 апреля мама позвонила сотрудникам милиции и сообщила, что дочь не вернулась домой. При этом было установлено, что после разговора с мамой телефон дочери сразу был отключен.

По имеющимся данным, гражданин Т.З. и гражданка К.А. были ранее знакомы на протяжении около 4 месяцев, так как Т.З. занимался частным извозом, он приезжал на автомобиле к ней на встречи. Со слов свидетелей, гражданин Т.З. очень часто говорил о девушке своим знакомым и что он планировал жениться на ней.

Поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения похищенной девушки, а также подозреваемых лиц не прекращались ни на минуту, были проверены все возможные адреса лиц, входящих в круг знакомых подозреваемых, также места их работы и другие связи.

7 апреля 2021 года примерно в 14:30 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что между селами Арашан и Чокморова возле поля обнаружены трупы женщины и мужчины в салоне автомобиля.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа ОВД Аламудунского района, оперативники СКМ МВД, руководство ГУВД Чуйской области и города Бишкек, где по приезду возле поля был обнаружен автомобиль марки «Honda Civic», который разыскивался вместе с водителем по подозрению в похищении девушки, совершенном в Первомайском районе г.Бишкек. Внутри салона автомобиля были обнаружены труп гражданки К.А. 1994 года рождения с внешними признаками насильственной смерти, предварительно наступившей от удушения, и труп гражданина Т.З. 1985 года рождения с ножевыми ранениями в области шеи. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Местный пастух сообщил о том, что данный автомобиль в указанном месте видел еще 5 и 6 апреля, но не обратил особого внимания, так как думал, что машина застряла в грязи. Только 7 апреля подошел к автомобилю и увидел в салоне трупы женщины и мужчины, после чего сразу же сообщил в милицию.

По предварительной версии, гражданин Т.З. в ходе словесной перепалки, переросшей в конфликт, задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством путем нанесения самому себе ножевых ранений в область шеи.

Вечером 7 апреля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками СКМ ГУВД г.Бишкек на территории столицы был установлен один из соучастников похищения гражданки К.А. При реализации оперативной информации был задержан подозреваемый Р.А. 1992 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Также оперативники криминальной милиции установили полные данные оставшихся соучастников, подозреваемых в совершении похищения.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению местонахождения и задержанию оставшихся подозреваемых лиц.

Все необходимые меры по расследованию и оперативным мероприятиям по розыску подозреваемых будут вестись по всей строгости законодательства Кыргызской Республики.

Службой внутренних расследований назначена проверка оперативно-служебной деятельности сотрудников милиции, проводивших работу по данному досудебному производству.

Источник: Кабар