(Фото) Жапаров, Жээнбеков и Отунбаева почтили память героев Апрельской революции

Садыр Жапаров сегодня почтил память погибших героев народной Апрельской революции, сообщает пресс-служба аппарата президента.

В мероприятии в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, премьер-министр Улукбек Марипов, и. о. председателя Верховного суда Нургуль Бакирова, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Они возложили цветы к Мемориалам памяти погибших в 1916 году, жертвам политических репрессий 1937–1938 годов, героев народной Апрельской революции 2010 года и могиле писателя Чынгыза Айтматова, а также прочитали поминальную молитву, почтив их память.

Далее на центральной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке состоялось возложение цветов к Монументу памяти погибших за свободу народа во время Аксыйских событий 2002 года и Апрельских событий 2010 года.

Источник: Элгезит

