В Кыргызстане предложили изменить закон «О ратификации Соглашения по проекту «Кумтор»

В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение.

В Жогорку Кенеш внесен законопроект, которым намерены внести изменения в Налоговый кодекс, а также в закон «О ратификации Соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор»«от 2009 года. Автором документа является депутат Акылбек Жапаров.

Как сообщает пресс-служба парламента, предлагается исключить из закона о ратификации договора по проекту «Кумтор» статью 3, которая наделяет правительство КР всеми необходимыми правами и полномочиями для исполнения соглашения, в том числе по принятию нормативно правовых актов, необходимых для реализации договоренностей.



Автор законопроекта считает необходимым изменить статью этого закона и предлагает изложить эту статью в следующей редакции:

«Установить, что если положениями Соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» и положениями пересмотренного инвестиционного соглашения по проекту «Кумтор», заключенного Правительством Кыргызской Республики по поручению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во исполнение Соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор», определены иные правила, чем те, которые установлены законодательством Кыргызской Республики, то к урегулированным таким образом отношениям применяются правила, указанные в соглашениях при условии включения положений об этом в соответствующие нормативные акты Кыргызской Республики».

Вместе с тем, предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Кыргызстана и исключить из него статью о налогообложении по соглашениям, которые были заключены правительством КР и рацифицированы ЖК. Сейчас эта статья предусматривает, что по таким соглашениям применяются нормы, прописанные в соглашении, а не в Налоговом кодексе.

Кроме этого предлагается внедрить в Кодекс понятие «налоги, взимаемые по специальным инвестиционным соглашениям Правительства Кыргызской Республики с иностранными инвесторами».

Акылбек Жапаров отмечает, что применение Соглашения по проекту «Кумтор» от 2009 года вызвало между государственной налоговой службой и ЗАО «Кумтор Голд Компани» и Компанией Центерра Голд инк. значительные противоречия в практической реализации установленного в указанных соглашениях налогового режима по налогу на дивиденды и 4%, уплачиваемым с валового дохода на развитие минерально-сырьевой базы.

«Такие вопросы требуют скорейшего взаимного согласования и одобрения во избежание взаимных претензий, которые предполагается разрешить путем дружеских консультаций», — заключает автор в справке к закону.

В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение.

Источник: Элгезит