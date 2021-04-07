МВД опровергло заявление юристов о проведении в стране прослушки разговоров между адвокатом и подзащитным

Заявление юристов о том, что органам разрешили прослушивать переговоры между подозреваемым, обвиняемым и его защитником, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе МВД.
По ее данным, заявление юристов о том, что важные поправки в законы внесли без общественного обсуждения и экспертизы, не соответствует действительности. Также не соответствует действительности, что «контрольный закуп» можно проводить без регистрации в ЕРПП.
Целью и задачей законопроекта, принятого Жогорку Кенешем 27 января 2021 года и подписанного президентом 10 марта 2021 года №62, является устранение пробелов и коллизий для эффективной реализации Уголовного кодекса КР, Кодекса КР о проступках, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Закона «О пробации».
Распоряжением премьер-министра от 25 февраля 2019 года №99 образована межведомственная рабочая группа по анализу нормативных правовых актов КР, принятых в рамках судебно-правовой реформы на предмет выявления пробелов и коллизий.
В рамках вышеуказанной межведомственной рабочей группы на основании предложений министерств и ведомств (Генеральной прокуратуры, Акыйкатчы (Омбудсмена), ГКНБ, МВД, ГКДО, ГСБЭП, ГТС и ГСИН) был разработан настоящий законопроект, где внесены 138 изменений и дополнений:
- Уголовный кодекс - 19 статей;
- Уголовно-процессуальный кодекс - 97 статей;
- Кодекс о проступках - 7 статей;
- Уголовно-исполнительный кодекс - 14 статей;
- Закон “О пробации” - 1 статья.
На общественное обсуждение законопроект был размещен на сайте правительства 1 июля 2019 года. В ходе общественного обсуждения замечания и предложения не поступили, законопроект был одобрен вышеуказанной межведомственной рабочей группой и прошел все соответствующие экспертизы в аппарате правительства и Жогорку Кеңеше.
Досудебное производство начинается с момента внесения сведений в ЕРПП (ст. 148 УПК КР), то есть следователь проводит все следственные и специальные следственные действия только после регистрации в ЕРПП. Закон не позволяет проводить следственные действия без регистрации в ЕРПП.
С целью раскрытия и расследования преступлений следователь, уполномоченное должностное лицо органа дознания возбуждают перед следственным судьей соответствующее ходатайство о проведении специальных следственных действий, уведомив об этом прокурора, за исключением специальных следственных действий, которые не ограничивают права и свободу граждан: внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности, контролируемая поставка, контрольный закуп, где не требуется постановление следственного судьи.
Также при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, следователь на основании постановления следственного судьи вправе произвести контроль и запись.
В части 1 статьи ст. 223 УПК КР «Прослушивание переговоров» четко прописано, что «Запрещается проводить прослушивание переговоров между подозреваемым, обвиняемым и его защитником», то есть законодатель запрещает проводить прослушивание переговоров между подозреваемым, обвиняемым и его защитником.
Источник: Кабар
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