Улукбек Марипов: От нерадивости отдельных чиновников страдают простые люди

Стоит отметить, что решение данного вопроса напрямую связано с реконструкцией автодороги Бишкек – Кара-Балта.

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов взял под личный контроль вопрос решения проблемы подтопления проезжей части на пересечении улиц Дэн Сяопина и Алыкулова города Бишкек, сообщает пресс-служба правительства.

Стоит отметить, что решение данного вопроса напрямую связано с реконструкцией автодороги Бишкек – Кара-Балта.

Специалистами было выявлено, что существующая схема дренажа этого участка не подходит для эффективного отвода скапливающейся воды, при этом данная проблема не решается с 2014 года.

Премьер-министр отметил, что эту проблему необходимо решать совместно с местными органами власти и МЧС КР.

В этой связи глава правительства дал поручение в сжатые сроки внести предложения и подходящее инженерное решение для решения указанной проблемы.

«О каких комфортных условиях может идти речь, когда горожанам во время дождя приходится передвигаться «вплавь». Такие проблемы должны решаться на местах, ведь от нерадивости отдельных чиновников страдают простые люди. Надо отходить от практики пренебрежительного отношения к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Каждый государственный и муниципальный служащий должен работать во благо народа и в интересах государства», - заключил премьер-министр.

Источник: Кабар