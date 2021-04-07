С 12 апреля учебный процесс в Бишкеке вновь переходит в онлайн-режим

В детских садах, где расположены УИК, процесс переводится с 8 апреля
Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, за последнюю неделю в Бишкеке наблюдается рост зараженных COVID-19 и пневмонией.
Сегодня в столичной мэрии состоялось заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.
Для безопасности детей, родителей и учителей принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах в онлайн-режим с 12 апреля 2021 года до принятия особого решения, улучшения эпидемиологической ситуации.
В детских садах, где расположены участковые избирательные комиссии (их 14), учебный процесс будет переведен в онлайн-режим с 8 апреля.
По всей столице усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по хозсубъектам увеличено.
«Дорогие горожане! Пожалуйста, не посещайте массовые мероприятия. Следите за гигиеной, носите маски, соблюдайте дистанцию. Помогите городу в борьбе против вируса», — говорится в сообщении.
Пресс-служба мэрии Бишкека
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