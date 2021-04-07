Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по случаю годовщины народной Апрельской революции

Президент Кыргызстан Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины народной Апрельской революции.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в обращении главы государства говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня исполняется одиннадцатая годовщина Апрельской народной революции.

7 апреля 2010 года народ Кыргызстана смог показать миру, что является активным участником исторического процесса и подлинным источником власти.

Апрельские события привели к невосполнимым человеческим потерям и жертвам. Такими они запомнятся в истории независимого Кыргызстана.

Причиной краха прежних режимов стали неразрешимые разногласия между обществом и властью. Стремление к справедливости – главная сила, которая двигала нашим народом и привела к революции.

Апрельская революция случилась по той причине, что Мартовская революция не достигла своих целей.

Уважаемые кыргызстанцы!

7 апреля 2010 года кыргызстанцы отправились к Белому дому отстаивать свои политические права. Однако стало ясно, что власть далека от нужд простого народа.

В апрельских событиях наш народ потерял много своих славных сыновей.

Сколько бы времени ни прошло, скорбь по погибшим навсегда останется в наших сердцах, светлый образ наших героев будет жить с нами вечно.

Главным итогом Апрельской революции стал выбор демократического пути в развитии страны.

Еще один урок апрельской революции – государственную власть нужно укреплять не силой и кровопролитием, а мирным путем через законные и чистые выборы.

Пусть земля будет пухом для погибших героев Апрельской народной революции, да упокоятся их души. Пусть в нашей стране будут мир и благополучие!».