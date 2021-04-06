Дашков поднял зарплату сотрудникам «Кыргыз темир жолу»

В условиях пандемии резко выросли цены на продукты питания и товары первой необходимости, возросли цены на лекарственные препараты, число безработных значительно увеличилось.
Генеральный директор Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков увеличил заработную плату работникам железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГП.
«В условиях пандемии резко выросли цены на продукты питания и товары первой необходимости, возросли цены на лекарственные препараты, число безработных значительно увеличилось. Предприятиям, независимо от форм собственности, приходится нелегко в указанных условиях экономического кризиса, однако, генеральным директором ГП «НК «КТЖ» Дашковым в целях материальной поддержки своих сотрудников, численность которых составляет свыше 5 тыс. человек, принято очень нелегкое и в свою очередь весьма важное решение» , — отметили в пресс-службе.
В связи с увеличением роста цен на продукты питания и лекарственные препараты, товары и услуги, а также с целью повышения социальной защищенностью работников железнодорожной отрасли Кыргызской Республики с 1 апреля 2021 года повышены действующие часовые тарифные ставки и должностные оклады на 5%.
Источник: reporter.kg
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